Срочная работа в Днепре: каких сотрудников ищут в конце лета в Днепре

Срочную работу в Днепре можно найти в любое время: работодателям постоянно требуются сотрудники. Они готовы брать на работу соискателя без резюме и тестового задания. Главное – это желание человека найти срочную работу в Днепре и его желание работать.

Журналисты dnepr.info собрали подборку срочных вакансий в Днепре на конец августа 2024 года.

В Днепре срочно требуется повар-сушист. Платить обещают от 24 до 36 тыс грн в месяц. В обязанности будет входить не только приготовление блюд японской кухни, таких как суши, ролы, суши-бургеры и т.п, но и подготовка ингредиентов к ним – овощей, риса, рыбы. Также повар обязательно должен держать кухонный инвентарь в чистоте, разрабатывать новые блюда для меню. Но последнее при наличии опыта. Желателен опыт работы поваром-сушистом, готовность работать в режиме большой нагрузки во время пиковых часов, ответственность и пунктуальность. За одну смену можно заработать 1,5 тыс грн. Режим работы можно выбрать: есть как стандартный, так и гибкий график.

Администратор детского лабиринта может заработать в Днепре от 10 до 15 тыс грн. Работодатель обещает гибкий график. Опыт работы не обязателен. Как отмечает работодатель, вакансия подойдет кандидатам пенсионного возраста, студентам.

В Днепре срочно требуется сотрудник – продавец продовольственных товаров. Зарплату обещают платить от 17 до 20 тыс грн в месяц. Занятость полная, график 7/7 с 8 до 20 часов.

В Днепре срочно ищут повара-шаурмиста. Платить обещают от 15 до 25 тыс грн в месяц. Трудиться нужно будет полный рабочий день. Главное задание – приготовление шаурмы, бургеров, напитков.

Срочно требуется в Днепре водитель категории С, Е. Основные обязанности: доставка грузов по определенным маршрутам, обеспечение безопасного и своевременного перевоза грузов, контроль за техническим состоянием автомобиля, соблюдение ПДД. Желателен опыт работы хотя бы 2 года. Платить обещают 35 тыс грн в месяц.

В Днепре срочно охранники. Платить обещают от 9 до 11 тыс грн в месяц. Опыт работы не требуется. Трудиться нужно будет вахтовым методом 20/10. Для работы выдается форма.

Срочно ищут в Днепре комплектовщиков на склад. Платить обещают от18 до 23 тыс грн в месяц. График работы день/ночь 48 часов. Питание обещают по специальным ценам.

На одно из предприятий Днепра срочно ищут сотрудников для полиэтиленовой тары. Зарплата от 17,6 до 18,4 тыс грн. Полная занятость, опыт работы не требуется. Смена длится 12 часов.

Срочно требуется сотрудник на производство колбасных изделий. Платить обещают от 18 до 25 тыс грн. Опыт работы не требуется. График работы день/ночь /48 часов. Сотрудникам предоставляется бесплатное питание в столовой предприятия, рабочую одежду и обувь.

В Днепре срочно ищут грузчика-комплектовщика. Зарплата 21-22 тыс грн в месяц. Работать нужно будет 5 дней в неделю с 8 утра до 17 вечера. Обязанности – разгрузка и погрузка товаров, сбор заказов, фасовка. Работодатель указывает, что работа может подойти пенсионерам, женщинам, так как вес грузов не большой.

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