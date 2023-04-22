Среди шарфов и шапок: в секонд-хенде Днепра в боксе с товарами нашли кота (ФОТО)

Так, местные жители посетили один из таких магазинов. Во время поиска нужного товара они заметили в боксе с шарфами и шапками пушистый «сюрприз».
Соответствующими кадрами днепряне поделились в местных пабликах.
В коробке среди одежды лежал большой кот и, как можно было понять по его выражению лица, он был недоволен тем, что его побеспокоили. Как кот оказался среди одежды — неизвестно, но эта картина сильно насмешила днепрян.
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