Среди раненых – мальчики 3 и 6 лет: в каком состоянии пострадавшие в результате атаки на больницу в Днепре

Сегодня россияне совершили очередной террористический акт - атаковали больницу в Днепре.

На месте прилета сильный пожар. Сейчас спасатели тушат огонь.

К сожалению, уже известно о 16 пострадавших и одном погибшем. Среди раненых – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник ДнепрОВА.

Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Также в больницу доставили и 11 взрослых. Двое – «тяжелые».

Спасатели продолжают разбирать завалы, продолжается спасение пострадавших.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что 4 человека числятся без вести пропавшими.

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