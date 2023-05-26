Среди раненых – мальчики 3 и 6 лет: в каком состоянии пострадавшие в результате атаки на больницу в Днепре

На месте прилета сильный пожар. Сейчас спасатели тушат огонь.
К сожалению, уже известно о 16 пострадавших и одном погибшем. Среди раненых – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник ДнепрОВА.
Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Также в больницу доставили и 11 взрослых. Двое – «тяжелые».
Спасатели продолжают разбирать завалы, продолжается спасение пострадавших.
Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что 4 человека числятся без вести пропавшими.
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На месте прилета сильный пожар.
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В Днепре есть изуродованные здания.
На месте прилета сильный пожар.
Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.
Днепр снова обстреливали.
В Днепре есть изуродованные здания.
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