Средневековые «развлечения»: в Днепре из окон на прохожих выливают пакеты с водой и выбрасывают мусор

Жители Днепра жалуются на неизвестных хулиганов, которые выбрасывают из окон мусор и швыряют пакеты с водой.

Днепряне, проживающие на проспекте Богдана Хмельницкого, жалуются на хулиганов, выбрасывающих из окна пакеты с водой и мусор.

По словам местной жительницы, в пятницу, 13 сентября, кто-то чуть не швырнул в прохожих пакет с водой. Водная «бомба» приземлилась рядом с пожилой женщиной и девушкой с ребенком.

В 16:40 примерно кто-то выбросил пакет с водой на прохожих. К счастью, никто не пострадал. Рядом шла пожилая женщина и девушка с коляской детской. На этот раз – предупреждение! В следующий раз будет вызов в полицию, пишет Nadya Reznik.

Горожане говорят, что это не первый подобный случай. Днепряне утверждают, что из окон другого дома на проспекте Богдана Хмельницкого кто-то время от времени выбрасывает мусор. Пока неизвестно была ли это детская шалость, или кто-то ленится дойти до мусорки, поэтому бросает остатки пищи прямо на тротуар, повторяя обычаи средневековой Европы. Однако жители района призывают людей быть осмотрительными.

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