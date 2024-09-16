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  • Средневековые «развлечения»: в Днепре из окон на прохожих выливают пакеты с водой и выбрасывают мусор

Средневековые «развлечения»: в Днепре из окон на прохожих выливают пакеты с водой и выбрасывают мусор

Сегодня 17:22
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Жители Днепра жалуются на неизвестных хулиганов, которые выбрасывают из окон мусор и швыряют пакеты с водой.

Новости Днепра про Средневековые

Днепряне, проживающие на проспекте Богдана Хмельницкого, жалуются на хулиганов, выбрасывающих из окна пакеты с водой и мусор.

По словам местной жительницы, в пятницу, 13 сентября, кто-то чуть не швырнул в прохожих пакет с водой. Водная «бомба» приземлилась рядом с пожилой женщиной и девушкой с ребенком.

В 16:40 примерно кто-то выбросил пакет с водой на прохожих. К счастью, никто не пострадал. Рядом шла пожилая женщина и девушка с коляской детской. На этот раз – предупреждение! В следующий раз будет вызов в полицию, пишет Nadya Reznik.

Горожане говорят, что это не первый подобный случай. Днепряне утверждают, что из окон другого дома на проспекте Богдана Хмельницкого кто-то время от времени выбрасывает мусор. Пока неизвестно была ли это детская шалость, или кто-то ленится дойти до мусорки, поэтому бросает остатки пищи прямо на тротуар, повторяя обычаи средневековой Европы. Однако жители района призывают людей быть осмотрительными.

Новости Днепра про Средневековые

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