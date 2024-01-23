Сразу в трех районах Днепропетровщины спасали людей и дома от огня

Вблизи Днепра, в Кривом Роге и Каменском спасали дома людей от огня.

Как сообщили в ГСЧС, первый вызов о пожаре 23 января поступил в 12:24. Загорелся дом, расположенный на улице Вербовой села Елизаветовка Днепровского района. Огонь охватил крышу одноэтажного здания.

Прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что площадь возгорания составляла 77 кв. м.

Погибших и травмированных нет. В 15:00 9 спасателей полностью потушили огонь.

В 16 часов поступил вызов о пожаре в девятиэтажном жилом доме, расположенном на микрорайоне 4 Заречного Покровского района города Кривой Рог. Горелая квартира на шестом этаже. Хозяева дома самостоятельно выбрались из помещения, так что ни пострадавших, ни погибших нет.

Через полчаса пожар был потушен.

Спустя два с половиной часа поступил вызов из Каменского, где загорелась квартира в десятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Гетьмана Сагайдачного Южного района Каменского. Пламя вспыхнуло в ванной.

Спасатели вывели хозяйку квартиры на свежий воздух и передали медикам. У женщины отравления продуктами горения. Пострадавшую осмотрели, но от поездки в больницу она отказалась.

В 18:55 возгорание ликвидировано.

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