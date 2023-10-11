Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)

Речь идет об аконите дубравном или гаевом. Как отметила биология Светлана Кияк, которая нашла это растение, цветок довольно редкий и занесен в Красную книгу Днепропетровщины.
Аконит дубравный (Аconitum anthora) Неожиданная находка. Редкое растение, можно сказать – легендарное. Эндемический вид. Сразу узнала его, хотя был уже в увядшем состоянии, но это такое. Занесен в Красную книгу Днепропетровской области. Где растет? — склон балки на опушке небольшого байрачка. Днепропетровская область, сентябрь, 2023 г. – написала в соцсети известный ботаник Светлана Кияк.
Считается лекарственным растением и используется в изготовлении некоторых лекарств. В то же время аконит следует применять с осторожностью. Большие дозы могут быть токсичными и привести к остановке сердца.
Как отметили в комментариях, аконит часто встречается на Присамарье.
Читайте также:
Автор:
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
В Каменском спасали мужчину, который травмировался на производстве.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК и СП.
Выросло количество погибших в результате удара по Никополю.
В последнее время на Днепропетровщине все чаще фиксируют бешенство у животных.
Жители Днепра жалуются на сбой в работе ПриватБанка.
Средняя зарплата в Украине составляет 17,5 тыс грн. Чтобы получить эту сумму за месяц в Днепре можно пойти работать юристом, фармацевтом, продавцом, преподавателем или водителем автобуса. Иногда сотрудники так срочно нужны, что работодатели готовы не смотреть резюме соискателя, а сразу…
Под завалами спасатели еще ищут людей.
На дне Каховского водохранилища активно растут деревья.
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
В Каменском спасали мужчину, который травмировался на производстве.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Днепре объявили подозрение в растрате бюджетных средств руководителям научно-исследовательского института.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!