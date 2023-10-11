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  • Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)

Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)

Сегодня 19:22
просмотров

Ее называют легендарной из-за постоянных упоминаний в массовой культуре.

Новости Днепра про Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)

Речь идет об аконите дубравном или гаевом. Как отметила биология Светлана Кияк, которая нашла это растение, цветок довольно редкий и занесен в Красную книгу Днепропетровщины.

Аконит дубравный (Аconitum anthora) Неожиданная находка. Редкое растение, можно сказать – легендарное. Эндемический вид. Сразу узнала его, хотя был уже в увядшем состоянии, но это такое. Занесен в Красную книгу Днепропетровской области. Где растет? — склон балки на опушке небольшого байрачка. Днепропетровская область, сентябрь, 2023 г. – написала в соцсети известный ботаник Светлана Кияк.

Считается лекарственным растением и используется в изготовлении некоторых лекарств. В то же время аконит следует применять с осторожностью. Большие дозы могут быть токсичными и привести к остановке сердца.

Как отметили в комментариях, аконит часто встречается на Присамарье.

Новости Днепра про Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)

Новости Днепра про Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)

Новости Днепра про Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)

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Новости Днепра про Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)Українська Новости Днепра про Способна остановить сердце: на Днепропетровщине нашли редкое лекарственное растение (ФОТО)Русский

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