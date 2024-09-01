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  • Спортсмены из Днепропетровской области получили еще 3 медали на Паралимпиаде

Спортсмены из Днепропетровской области получили еще 3 медали на Паралимпиаде

Сегодня 14:57
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Наши спортсмены продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепропетровской области получили еще 3 медали на Паралимпиаде

Об этом сообщает отдел НОК Украины в Днепропетровской области.

Плавня с Днепропетровщины Анна Стеценко стала серебряным призером Паралимпиады-2024 в Париже.

Плавушка завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м на спине в классе S12. Это уже ее седьмая награда на ОИ в целом.

Также вчера Анна Стеценко получила «бронзу», а Антон Коль стал бронзовым призером Паралимпиады на дистанции 50 м на спине. Параатлет соперничает в классе S1.

Наша атлетка установила паралимпийский рекорд на 400-метровке свободным стилем в классе S12.

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