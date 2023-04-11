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  • Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по карате

Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по карате

Сегодня 06:45
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Об этом сообщает КФ «Фунакоши Шотокан Карате» в Facebook.

Новости Днепра про Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по карате

Спортсмены Криворожской Федерации Фунакоши Шотокан Карате на XX Чемпионате Украины завоевали 112 медалей.

Чемпионат прошел в городе Черкассы 8 и 9 апреля. В нем соревновались спортсмены со всей Украины. Участвовали около 290 спортсменов. Каратисты выступали в 4-7 номинациях: личные палачи – кумите, командные палачи – кумите, кумите шобу-контакт.

Кривой Рог представляли 62 спортсмена. Они завоевали 35 золотых, 47 серебряных, 30 бронзовых медалей. Это им позволило завоевать первое место в общем рейтинге.

Новости Днепра про Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по карате

Поздравляем спортсменов с блестящими достижениями и желаем новых побед!

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Новости Днепра про Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по каратеУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по каратеРусский

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