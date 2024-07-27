Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024

В Париже недавно начались Олимпийские игры.
Сразу после церемонии открытия началась квалификация в академической гребле.
Именно в этой дисциплине в финальные соревнования вышла Анастасия Коженкова из Днепропетровщины.
Она соревнуется в академической гребле. Крутой результат показал в составе женской парной четверки. Наши финишировали вторыми, уступив только сборной Нидерландов, — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Финал соревнований состоится уже 31 июля, болеть за наших спортсменов можно вместе с официальными ретрансляторами ОИ.
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