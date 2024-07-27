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Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024

Сегодня 18:01
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Большое достижение спортсменки из Днепропетровской области.

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024

В Париже недавно начались Олимпийские игры.

Сразу после церемонии открытия началась квалификация в академической гребле.

Именно в этой дисциплине в финальные соревнования вышла Анастасия Коженкова из Днепропетровщины.

Она соревнуется в академической гребле. Крутой результат показал в составе женской парной четверки. Наши финишировали вторыми, уступив только сборной Нидерландов, — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Финал соревнований состоится уже 31 июля, болеть за наших спортсменов можно вместе с официальными ретрансляторами ОИ.

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Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024Українська Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024Русский

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