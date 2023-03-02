Спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо

С 23 по 27 февраля в кипрском городе Ларнака прошел этап Кубка мира по борьбе самбо среди мужчин и женщин.
Спортсменка ДЮСШ №7 Валерия Захаревич получила серебро в весовой категории 80 кг. Подготовил Валерию тренер-преподаватель Сергей Шпилев. Поздравляем спортсменку и тренера-преподавателя с удачным выступлением!
Ранее мы писали о том, что днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы.
Читайте также:
Автор:
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Бывший игрок "Днепра" исполняет обязанности тренера национальной сборной по футболу.
В Новомосковске ушел из жизни известный футбольный тренер.
Поздравляем и желаем новых побед и достижений!
Во время выполнения боевого задания погиб старший солдат ВСУ Соколовский Александр Александрович. Произошло это 23 апреля 2022 года вблизи н. п. заводы Харьковской области.
Зонт сегодня не понадобится!
Юный житель Днепра с помощью специальной программы взламывал аккаунты вебресурсов и торговал паролями от них на хакерских форумах.
Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло поголовье скота на одной из ферм.
В Днепре на улице Мечникова вечером 28 февраля задержали группу вооруженных мужчин.
В Каменском мужчина убил знакомого и два года скрывался от полиции под чужим именем.
Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают обстреливать дома мирного населения.
Странная конструкция появилась вчера.
В Днепре, как и в Украине продолжается мобилизация, которая была объявлена 24 февраля 2022 года. Мужчин в возрасте 18-60 лет призывают в армию даже при отсутствии боевого опыта. Стало известно, сколько длится подготовка военнообязанных перед отправкой на фронт.
Вчера, 28 февраля, в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова "похитили" ребенка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!