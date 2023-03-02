Спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо

Об этом сообщает департамент по делам семьи, молодежи и спорта исполкома Криворожского городского совета.

С 23 по 27 февраля в кипрском городе Ларнака прошел этап Кубка мира по борьбе самбо среди мужчин и женщин.

Спортсменка ДЮСШ №7 Валерия Захаревич получила серебро в весовой категории 80 кг. Подготовил Валерию тренер-преподаватель Сергей Шпилев. Поздравляем спортсменку и тренера-преподавателя с удачным выступлением!

Ранее мы писали о том, что днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы.

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