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Спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо

Сегодня 07:15
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Об этом сообщает департамент по делам семьи, молодежи и спорта исполкома Криворожского городского совета.

Новости Днепра про Спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо

С 23 по 27 февраля в кипрском городе Ларнака прошел этап Кубка мира по борьбе самбо среди мужчин и женщин. 

Спортсменка ДЮСШ №7 Валерия Захаревич получила серебро в весовой категории 80 кг. Подготовил Валерию тренер-преподаватель Сергей Шпилев. Поздравляем спортсменку и тренера-преподавателя с удачным выступлением!

Ранее мы писали о том, что днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы.

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