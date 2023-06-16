Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на чемпионате Украины по борьбе самбо

На днях с 9 по 13 июня в Тернополе проходил чемпионат Украины по борьбе самбо. Об этом сообщили на странице Долгинцевского района в Facebook.

Поздравляем победительницу и ее тренера с достигнутым успехом!

Сегодня в Украине и других странах отмечается Всемирный день бега…

В Италии прошел международный турнир по вольной борьбе, в котором…

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету…

35 трубочек с кристаллическим веществом: в Кривом Роге задержали мужчину с наркотиками Несколько дней назад в Ингулецком районе в патрульные поступило сообщение о подозреваемом мужчине, который прогуливается в запрещенной зоне по улице Савицкого. просмотров

Шокирующие цифры: сколько спортсменов уехали из Украины после вторжения Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт озвучив кадрові втрати вітчизняного спорту від агресії РФ. просмотров

Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 13 июня, погибли 13 человек. просмотров

В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов: ситуация на фронте Россияне сосредоточились на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. А украинские военные атаковали вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300. 0 просмотров