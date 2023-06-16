Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на чемпионате Украины по борьбе самбо

На днях с 9 по 13 июня в Тернополе проходил чемпионат Украины по борьбе самбо. Об этом сообщили на странице Долгинцевского района в Facebook.
Кривой Рог представляла воспитанница коммунального внешкольного учебного заведения «Детско-юношеская спортивная школа №9» Валерия Ваганова. Спортсменка заняла II место в весовой категории 59 кг среди кадетов.
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