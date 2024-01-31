Спортсменка из Днепра завоевала «золото» и «серебро» на Кубке Европы по фехтованию

Поздравляем!

Недавно в сербском городе Новый Сад прошел Кубок Европы по фехтованию среди кадетов. На этих соревнованиях фехтовальщица из Днепра Мария Середа завоевала «золото» в личном зачете и «серебро» в составе команды.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Это первая личная победа спортсменки на международных соревнованиях, — говорится в сообщении.

Отметим, Мария – воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №6.

Поздравляем спортсменку и ее тренера Сергея Комарова с таким достижением!

Напомним, ранее мы писали, что школьники из Днепра могут бесплатно освоить профессию машиниста локомотива и начальника вокзала: детали.

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