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  • Спортсменка из Днепра завоевала серебро в молодежном Чемпионате Европы по скалолазанию

Спортсменка из Днепра завоевала серебро в молодежном Чемпионате Европы по скалолазанию

Сегодня 07:15
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Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала серебро в молодежном Чемпионате Европы по скалолазанию

В г. Дуйсбург закончился молодежный Чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров, молодежи и юношей. Спортсмены из 31 страны мира соревновались в двух дисциплинах: болдеринге и скорости.

Спортсменка из Днепра Дарья Ткачева добыла в борьбе серебро в скорости.

Поздравляем с высоким результатом!

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