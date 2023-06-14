Спортсменка из Днепра завоевала серебро в молодежном Чемпионате Европы по скалолазанию

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В г. Дуйсбург закончился молодежный Чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров, молодежи и юношей. Спортсмены из 31 страны мира соревновались в двух дисциплинах: болдеринге и скорости.

Спортсменка из Днепра Дарья Ткачева добыла в борьбе серебро в скорости.

Поздравляем с высоким результатом!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: