Спортсменка из Днепра завоевала серебро в молодежном Чемпионате Европы по скалолазанию

В г. Дуйсбург закончился молодежный Чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров, молодежи и юношей. Спортсмены из 31 страны мира соревновались в двух дисциплинах: болдеринге и скорости.
Спортсменка из Днепра Дарья Ткачева добыла в борьбе серебро в скорости.
Поздравляем с высоким результатом!
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