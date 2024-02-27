Спортсменка из Днепра стала победительницей чемпионата Европы по фехтованию

Поздравляем!

Спортсменка из Днепра Мария Середа стала победительницей командного турнира чемпионата Европы по фехтованию среди кадетов!

Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области.

Вместе с Эмили Конрад, Алиной Дмитрук, Анной Максименко Мария завоевала золото на кадетском континентальном первенстве в итальянском Неаполе в соревнованиях шпажисток. В финале украинки победили команду Польши — 45:35, — говорится в сообщении.

В целом кадетская сборная Украины по фехтованию завершает выступление на Чемпионате Европы с пятью медалями: 3 золотые и 2 бронзовые.

Поздравляем и желаем новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что спортсмен из Днепра завоевал «бронзу» на международном турнире по боксу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: