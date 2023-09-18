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  • Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Сегодня 09:00
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Ярослава покорила высоту 2,03 метра.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих завоевала «золото» в финале Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту, который состоялся в американском Юджине.

Легкоатлетка выиграла соревнование с результатом 2,03 метра. Это новый рекорд сезона в мире.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Поздравляю спортсменку с чемпионством на Бриллиантовой лиге. Уже второй год подряд, – написал он.

Отметим, второе место на этих соревнованиях заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также прыгнула на 2,03 м, но уступила Магучих по количеству попыток. Третьей стала сербка Ангелина Топич – 1,95 метра.

В финале Бриллиантовой лиги выступили еще две украинки: Юлия Левченко разделила пятое место с британкой Морган Лейк (обе прыгнули на 1,91 метра), а Ирина Геращенко стала седьмой с результатом 1,87 метра.

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