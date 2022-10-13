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  • Спортсменка из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года

Спортсменка из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года

Сегодня 18:30
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Ярослава Магучих – среди 10 спортсменок, претендующих на награду.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года

Днепровская спортсменка Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки 2022 года по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Девушка – единственная европейка, попавшая в нынешний перечень. Сейчас идет голосование, которое закончится 31 октября. К нему могут приобщиться и эксперты, и болельщики. По итогам первого раунда определят пять финалисток, а уже в декабре будут объявлены победительницы.

Болеем за своих! – написал Николай Лукашук.

Отметим, кроме Магучих, в список номинанток вошли Кимберли Гарсия (спортивная ходьба), Шона Миллер (бег на 400 м), Шерика Джексон (бег на 200 м), Фейт Кипьегон (бег на 1500 м), Тоби Амусан (бег с барьерами на 100 м), Сидни Маклафлин (бег с барьерами на 400 м), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бег на 100 м), Чейз Или (толкание ядра), Юлимар Рохас (тройной прыжок).

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