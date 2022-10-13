Спортсменка из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года

Днепровская спортсменка Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки 2022 года по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).
Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Девушка – единственная европейка, попавшая в нынешний перечень. Сейчас идет голосование, которое закончится 31 октября. К нему могут приобщиться и эксперты, и болельщики. По итогам первого раунда определят пять финалисток, а уже в декабре будут объявлены победительницы.
Болеем за своих! – написал Николай Лукашук.
Отметим, кроме Магучих, в список номинанток вошли Кимберли Гарсия (спортивная ходьба), Шона Миллер (бег на 400 м), Шерика Джексон (бег на 200 м), Фейт Кипьегон (бег на 1500 м), Тоби Амусан (бег с барьерами на 100 м), Сидни Маклафлин (бег с барьерами на 400 м), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бег на 100 м), Чейз Или (толкание ядра), Юлимар Рохас (тройной прыжок).
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 13 октября, в 10.28 на улице Ватутина в Кривом…
Они должны были досидеть свой срок и после освобождения работать…
На Бахмутском направлении погиб Евгений Погребной.
Кто потерял?
Учитывая пассажирский спрос, Укрзализныця назначила дополнительный поезд No272, который соединит Запорожье и Киев - через Кривой Рог.
Сегодня, 13 октября, в 10.28 на улице Ватутина в Кривом Роге произошла авария.
Следователи задержали жителя Павлограда за причинение тяжких телесных повреждений знакомому. Во время конфликта подозреваемый напал на потерпевшего и жестоко избил его. С тяжелыми травмами 50-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.
За окном – октябрь.
В Днепре сейчас работает большое количество различных ресторанов, кафе, пиццерий. Еще 30 лет назад заведений такой направленности в Днепре было не так много и всех их местные жители знали наперечет. Так, ресторан «Люкс» существовал в нашем городе 40 лет.
Девочка пошла гулять одна.
Еще 20 защитников вернулись домой.
Они должны были досидеть свой срок и после освобождения работать на ФСБ.
На Бахмутском направлении погиб Евгений Погребной.
Дмитрий Скоробогатов – один из архитекторов Днепра, работавший в городе более 100 лет назад. Среди его идей – многие здания, ставшие знаковыми и популярными в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!