Спортсмен из Днепра завоевал «серебро» на Чемпионате в Стамбуле

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что недавно в Стамбуле завершился Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF). На этих соревнованиях воспитанник днепровской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 Александр Онуфриев завоевал серебряную награду с результатом 5.40 м в прыжках с шестом!
Поздравляем с высоким результатом!
Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра с рекордом турнира победила на международных соревнованиях в США.
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