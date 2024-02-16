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Спортсмен из Днепра завоевал «серебро» на Чемпионате в Стамбуле

Сегодня 07:00
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Спортсмен из Днепра Александр Онуфриев получил "серебро" на Чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций.

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Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что недавно в Стамбуле завершился Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF). На этих соревнованиях воспитанник днепровской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 Александр Онуфриев завоевал серебряную награду с результатом 5.40 м в прыжках с шестом!

Поздравляем с высоким результатом!

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Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра с рекордом турнира победила на международных соревнованиях в США.

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