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  • Спортсмен из Днепра стал «пловцом года» и завоевал два «золота» на чемпионате Украины

Спортсмен из Днепра стал «пловцом года» и завоевал два «золота» на чемпионате Украины

Сегодня 16:56
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С 14 по 16 декабря в Броварах проходил чемпионат Украины по плаванию.
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На фото – Александр Желтяков.

На нем днепровские пловцы завоевали 10 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Два «золота» получил Александр Желтяков (100 и 50 м на спине); еще два – Денис Кесиль (100 и 200 м баттерфляем); одно «золото» (200 м брассом) и два «серебра» (100 м и 50 м брассом) получил Максим Овчинников; две «бронзы» у Олега Мамалыги (1500 м и 400 м свободным стилем) и одна у Кристины Тищенко (800 м свободным стилем).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Кроме этого, двое днепровских спортсменов получили почетные номинации:

  • «Пловец года» – Александр Желтяков.
  • «Надежда женского украинского плавания 2023» – Анастасия Шкитак.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!

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