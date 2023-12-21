Спортсмен из Днепра стал «пловцом года» и завоевал два «золота» на чемпионате Украины

На нем днепровские пловцы завоевали 10 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.
Два «золота» получил Александр Желтяков (100 и 50 м на спине); еще два – Денис Кесиль (100 и 200 м баттерфляем); одно «золото» (200 м брассом) и два «серебра» (100 м и 50 м брассом) получил Максим Овчинников; две «бронзы» у Олега Мамалыги (1500 м и 400 м свободным стилем) и одна у Кристины Тищенко (800 м свободным стилем).
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Кроме этого, двое днепровских спортсменов получили почетные номинации:
Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!
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