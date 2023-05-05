Спортсмен из Днепра Даниил Хаммерман — призер Чемпионата Европы по тхэквондо-2023

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.
В Софии закончился клубный Чемпионат Европы по тхэквондо-2023. Воспитанник днепровской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы Даниил Хаммерман занял II место среди юниоров в весовой категории 59 кг. По пути к победе Даниил одержал четыре победы, но в финале уступил спортсмену из Польши.
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня не понадобится!
Поздравляем с высокими результатами!
Поздравляем боксеров и тренеров с блестящей победой!
Захватите с собой зонт!
1 мая оборвалась жизнь защитника из Днепропетровской области Горобца Ярослава Юрьевича. Трагедия произошла в Бахмуте Донецкой области. У бойца остались жена, годовалая дочь и мать.
Зонт сегодня не понадобится!
Берегите себя!
Поздравляем с высокими результатами!
В четверг российские оккупанты обстреляли Покровскую громаду Днепропетровской области, в результате было повреждено здание фермерского хозяйства.
Американська політична діячка Гілларі Клінтон отримала подарунок від 16-річної криворожанки Єлизавети Левченко.
Украинские бойцы отразили около 50 атак в Донецкой области и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы РФ.
Роды в скорой - большое испытание для медиков и роженицы.
В Днепропетровской области 4 новых пригородных поезда начнут курсировать со следующей недели. Все они пройдут через Кривой Рог.
Для ценителей растений есть хорошая новость.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!