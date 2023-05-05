Спортсмен из Днепра Даниил Хаммерман — призер Чемпионата Европы по тхэквондо-2023

Поздравляем с высоким результатом и желаем новых побед!

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

В Софии закончился клубный Чемпионат Европы по тхэквондо-2023. Воспитанник днепровской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы Даниил Хаммерман занял II место среди юниоров в весовой категории 59 кг. По пути к победе Даниил одержал четыре победы, но в финале уступил спортсмену из Польши.

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