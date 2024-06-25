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  • «Спасла безграничное количество детских жизней»: в Бельгии от инфаркта умер известный врач из Днепра

«Спасла безграничное количество детских жизней»: в Бельгии от инфаркта умер известный врач из Днепра

Сегодня 16:45
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В Бельгии умер выдающийся врач из Днепра Зиньковская Надежда Валерьяновна.

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Зиньковская Надежда Валерьяновна умерла в возрасте 77 лет. С 18 до 75 лет она работала в медицине. Врач спасла много детей, передала бесценный опыт коллегам и самоотверженно лечила каждого пациента. Ее сердце остановилось 23 июня в Бельгии, где она временно находилась у старшей дочери.

Печальное известие сообщили в Региональном медицинском центре семейного здоровья в Facebook.

“С большой грустью сообщаем о непредвиденной тяжелой потере. 23.06.2024 года на 77 году жизни, в 17 часов 14 минут остановилось сердце выдающегося человека, известного врача, талантливого наставника, надежного друга, непревзойденной мамочки, любящей и заботливой бабушки Зиньковской Надежды Валерьяновны. Надежда Валерьяновна с 18 до 75 лет посвятила свою жизнь медицине. За 48 лет своей врачебной деятельности она спасла безграничное количество детских жизней, передала бесценный опыт своим молодым коллегам, самоотверженно лечила и боролась за жизнь каждого пациента, воспринимала чужую боль, как свою личную. Профессия врач-было ее призвание!”, — написали коллеги.

У Зиньковской Надежды осталось две взрослые дочери и внуки.

Прощание и похороны состоятся в Днепре позже. Дата и место проведения будут сообщены дополнительно.

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