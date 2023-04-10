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  • «Спасенные из горна войны»: в музей в Днепре саперы передали ценные артефакты, найденные на Харьковщине

«Спасенные из горна войны»: в музей в Днепре саперы передали ценные артефакты, найденные на Харьковщине

Сегодня 10:28
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В исторический музей передали уникальные артефакты.

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Об этом рассказали в Днепропетровском национальном историческом музее.

Как рассказали сотрудники исторического музея, саперы передали им артефакты, найденные ими во время разминирования Харьковщины. Музейщики говорят, что эти предметы ценны прежде всего тем, что «вырваны из горна войны».

В музее отметили, что проведение полноценных археологических раскопок на деоккупированных территориях невозможно.

Предварительно несколько найденных предметов изготовлены из «белого металла», но нужно еще провести апробацию. Впрочем, музейщики пообещали, что все предметы войдут в сборник Археология в коллекции музея.

Но историки, они и в ВСУ – историки. Поэтому, выполняя свою работу, заботятся не только о сохранении жизней, но и о сохранении исторической памяти. Опыт показывает, что случаев таких пополнений коллекций музеев будет много. И мы, конечно, благодарим наших защитников за артефакты! Но просим, берегите себя, ведь самое ценное – это ваша жизнь! – написали на странице музея.

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Напомним, ранее музею «Машины времени» передали фрагмент мозаики, которая украшала здание АТП, уничтоженное летом прошлого года.

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