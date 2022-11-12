Спасательницу из Днепра Евгению Дудку навестила в больнице Тина Кароль

Больше всего пострадала спикер Службы спасения Евгения Дудка. Девушку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Сейчас она борется за свою жизнь в Германии.
Сегодня, 12 ноября, навестить Евгению приехала Народная артистка Украины Тина Кароль.
Об этом Евгения написала в своем Instagram.
По словам спасательницы, несколько дней назад она увидела объявление, что 12 ноября Тина Кароль выступит в Берлине. Девушка написала артистке сообщение:
Тиночка. Я спасательница и лечусь в Берлине, после ранения ракетой. Была бы Вам очень рада. Пожалуйста, зайдите в гости, – написала Евгения.
Спасительница была удивлена, когда звезда ответила.
Когда я уже реально поняла, что Тина действительно ко мне приедет, то я боялась кому-то об этом рассказывать – чтобы не сглазить. И вот этот день настал. Перед входом в мою палату есть еще одна небольшая комната, и когда я услышала ее голос, то уже не могла дождаться, чтобы открылась дверь. И тут заходит яркое солнышко. Боже, сколько у нее человечности, теплоты, добра и искренности. А когда она взяла меня за руку, конечно, я заплакала. Общаясь с Тиной, было впечатление, что я знаю ее всю свою жизнь. Она нереальна… Она вдохновляет своей красотой, нежностью и обаянием. Поэтому желаю всем – мечтайте. Пока мы мечтаем, есть реальные шансы на чудо в этом мире. К примеру, сегодня ко мне приехала Народная артистка Украины, а вскоре уже наступит победа. Одним словом – мечтайте. Слава народу Украины, — написала Евгения.
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