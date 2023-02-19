Спасательница, которая 7 месяцев провела в больнице Германии, вернулась в Днепр: «Ценим каждую минуту»

Об этом Евгения Дудка рассказала на своей странице в Facebook.
Девушка опубликовала сообщение, где поблагодарила всех, кто присоединился к ее трансферу из Германии в Украину.
Просто счастливы именно в эту минуту, ценим то, что имеем, а особенно человечных людей в нашей жизни. Спасибо всем кто приобщился к моей перевозке. Благодарю каждого за слова поддержки и сопереживания. Благодарим жизнь за то, что знаем теперь кто есть кто. Берегите себя мои котики. Победа уже близка, – написала Евгения.
Напомним, 10 апреля россияне обстреляли днепровский аэропорт, тогда от повторного удара пострадала группа спасателей. Среди них была спикер ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка. Днепровские врачи вытащили ее из лап смерти, а позже она отправилась на лечение в Германию, где провела 7 месяцев. Недавно она написала пост, в котором описала методы лечения в немецкой клинике. По словам Евгении, ей иногда казалось, что на ней проводились эксперименты. Поэтому она хотела выписаться и вернуться в Украину.
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