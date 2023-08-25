Спас сотни воинов: нейрохирург из Днепра стал «Национальной легендой Украины»

Нейрохирург Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Андрей Сирко стал «Национальной легендой Украины»!

Это отличие выдающемуся медику лично вручил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны нейрохирург провел более 700 операций раненым военным и спас сотни жизней. Андрей Сирко оперирует пациентов с тяжелыми проникающими ранениями черепа и головного мозга. Это сверхсложные оперативные вмешательства.

Из рук президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском дворце я получил высокую государственную награду «Национальная Легенда Украины». По словам президента: «Эта награда – это благодарность за то, что вы прославляли и прославляете нашу страну, работаете, служите, защищаете нашу Украину». Я твердо уверен и откровенно сказал президенту: «Все врачи современной Украины настоящие Герои. Не только я, а вся Больница Мечникова – Национальная Легенда Украины», – прокомментировал это событие Андрей Сирко на своей странице в ФБ.

Мы благодарим врача за спасенные жизни и желаем ему крепкого здоровья!

Отметим, отличие президента Украины «Национальная легенда Украины» — это государственная награда, установленная для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

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