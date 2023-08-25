Спас сотни воинов: нейрохирург из Днепра стал «Национальной легендой Украины»

Это отличие выдающемуся медику лично вручил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны нейрохирург провел более 700 операций раненым военным и спас сотни жизней. Андрей Сирко оперирует пациентов с тяжелыми проникающими ранениями черепа и головного мозга. Это сверхсложные оперативные вмешательства.
Из рук президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском дворце я получил высокую государственную награду «Национальная Легенда Украины». По словам президента: «Эта награда – это благодарность за то, что вы прославляли и прославляете нашу страну, работаете, служите, защищаете нашу Украину». Я твердо уверен и откровенно сказал президенту: «Все врачи современной Украины настоящие Герои. Не только я, а вся Больница Мечникова – Национальная Легенда Украины», – прокомментировал это событие Андрей Сирко на своей странице в ФБ.
Мы благодарим врача за спасенные жизни и желаем ему крепкого здоровья!
Отметим, отличие президента Украины «Национальная легенда Украины» — это государственная награда, установленная для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.
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