Спал на полу и терпел побои: в Кривом Роге мама бросила сына на пьянствующую бабушку и дедушку

В Кривом Роге из семьи изъяли мальчика, который терпел побои и спал на полу.

Сообщается, что эта семья давно находилась в поле зрения ювенальной полиции. Мама мальчика убежала, оставив сына на бабушку и дедушку, которые постоянно пьянствовали. Ребенок спал на полу и постоянно страдал от побоев. Именно поэтому полицейские связались со службой по делам детей и унесли мальчика из семьи.

Теперь правоохранители и служба по делам детей будут заботиться о судьбе мальчика.

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