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  • Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса

Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса

Сегодня 21:58
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В Днепре в последние дни августа запланировано отключение света.

Новости Днепра про Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса

В Центральной энергетической компании анонсировали новую волну отключений света. Причина традиционная – плановые ремонтные работы.

На следующей неделе сотни людей будут без света по несколько часов, но отключения будут продолжаться не более 12 часов.

Советуем подготовиться к отключениям.

Днепр

28 АВГУСТА с 08:00 до 18:00 по адресу:

ул. Энергетическая: 1, 1Б, 3, 5,15;
ул. Матросская: 39, 41;
ул. Новокрымская: 47, 49, 51, 53;
пров. Архитектурный: 1-8;
просп. Богдана Хмельницкого: 40, 40М, 42, 44, 46, 48, 146К.

С 08:00 до 20:00

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;
ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключевой: 1.

С 10:00 до 16:00:

ул. Зоологическая: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28;
ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;
ул. Каховская: 11-23 (нечетные);
ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А;
ул. Марганцевская: 7, 9-20;
ул. Мирная: 1-27 (нечетные);
ул. Августовская: 2-6 (парные);
ул. Сурская: 1-29;
ул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;
ул. Черноморская: 3, 13А, 25, 30А;
ул. Скворцова: 12, 12А, 14;
ул. Василия Слипака: 11, 13, 15, 20, 22;
ул. Матросская: 1-19, 21-37 (нечетные);
ул. Панельно: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А.

29 АВГУСТА с 08:00 до 20:00:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;
ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключевой: 1.

С 10:00 до 22:00:

просп. Богдана Хмельницкого: 24М;
просп. Александра Поля: 129Б, 133.

30-31 АВГУСТА с 08:00 до 20:00:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;
ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключевой: 1.

Желтые Воды

28 АВГУСТА с 08:00 до 14:00 по адресу:
ул. Олеся Гончара: 8А, 8Б, 14;

29 АВГУСТА с 10:00 до 12:00:
ул. Михаила Грушевского: 24, 26, 28;
пров. Запорожский: 13, 15, 17.

Вольногорск

28 АВГУСТА с 08:30 до 12:00 по адресу:
бульвар Мира: 15.

С 13:00 до 17:30:
ул. Молодежная: 32, 32А, 34, 34А, 34Б.

29 АВГУСТА с 08:30 до 12:00:
ул. Центральная: 67Б, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 81;

С 13:00 до 17:30:
ул. Центральная: 45, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В.

30 АВГУСТА с 08:30 до 12:00:
ул. Центральная: 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А;
ул. Садовая: 15, 17, 17А, 19, 19А;
ул. Гагарина, 20, 22;

С 13:00 до 17:30:
ул. Центральная: 67, 67А, 69А, 71А,73;
бульвар Мира: 9А.

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Новости Днепра про Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адресаУкраїнська Новости Днепра про Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адресаРусский

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