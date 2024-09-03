Произойдут временные изменения в маршрутах троллейбусов: как работает общественный транспорт в Днепре 3 сентября
Произойдут временные изменения в маршрутах троллейбусов: как работает общественный транспорт в Днепре 3 сентября
Сегодня 06:56
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Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с переменами.
Сегодня, 3 сентября, некоторые троллейбусы, курсирующие через площадь Соборную в Днепре, на час изменят свой маршрут. Это связано с проведением ремонтных работ проезжей части.
Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт».
С 13:00 до 14:00 троллейбусы будут курсировать с изменениями:
маршрут №1 будет направляться от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
маршруты №4, №6, №10, №Б будут ехать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;
маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.
Кроме этого, напомним, в связи с проведением третьего этапа ремонта трамвайного переезда на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, а также ремонтом сетей ливневой канализации по улице Князя Владимира Великого, общественный транспорт будет работать с изменениями:
трамваи №5 в направлении УДУНТ курсируют через ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры;
троллейбусы «Б» курсируют в объезд через ул. Философскую;
троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.
автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту.
автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме: ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту.
автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сичеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
Также, из-за демонтажа аварийных конструкций на площади Вокзальной перенесены остановки автобусных маршрутов:
№7К и №101 на проспект Дмитрия Яворницкого, в районе дома 108;
№32К, троллейбусного маршрута Б и трамвайного маршрута №1 на площадь Вокзальную в район дома 2;
№86 на ул. 128-й Бригады Теробороны в районе дома 2.
Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании сегодняшнего маршрута.
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