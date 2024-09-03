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Произойдут временные изменения в маршрутах троллейбусов: как работает общественный транспорт в Днепре 3 сентября

Сегодня 06:56
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Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с переменами.

Новости Днепра про Произойдут временные изменения в маршрутах троллейбусов: как работает общественный транспорт в Днепре 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, некоторые троллейбусы, курсирующие через площадь Соборную в Днепре, на час изменят свой маршрут. Это связано с проведением ремонтных работ проезжей части.

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт».

С 13:00 до 14:00 троллейбусы будут курсировать с изменениями:

  • маршрут №1 будет направляться от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • маршруты №4, №6, №10, №Б будут ехать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;
  • маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.

Кроме этого, напомним, в связи с проведением третьего этапа ремонта трамвайного переезда на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, а также ремонтом сетей ливневой канализации по улице Князя Владимира Великого, общественный транспорт будет работать с изменениями:

  • трамваи №5 в направлении УДУНТ курсируют через ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры;
  • троллейбусы «Б» курсируют в объезд через ул. Философскую;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.
  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту.
  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме: ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту.
  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сичеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;

Также, из-за демонтажа аварийных конструкций на площади Вокзальной перенесены остановки автобусных маршрутов:

  • и №101 на проспект Дмитрия Яворницкого, в районе дома 108;
  • 32К, троллейбусного маршрута Б и трамвайного маршрута №1 на площадь Вокзальную в район дома 2;
  • 86 на ул. 128-й Бригады Теробороны в районе дома 2.

Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании сегодняшнего маршрута.

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Новости Днепра про Произойдут временные изменения в маршрутах троллейбусов: как работает общественный транспорт в Днепре 3 сентябряУкраїнська Новости Днепра про Произойдут временные изменения в маршрутах троллейбусов: как работает общественный транспорт в Днепре 3 сентябряРусский

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