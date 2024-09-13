«Состояние здоровья возвращенных очень тяжелое»: из плена в Украину вернулись 49 украинцев

Из российского плена домой вернулись еще 49 гражданских и военных украинцев.

Сегодня, 13 сентября, прошел 56-й обмен военнопленных, во время которого в Украину вернули еще 49 украинцев.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. Также удалось уволить еще часть защитников и защитниц «Азовстали», — говорится в публикации омбудсмана.

Известно, что среди уволенных — военный медик Виктор Ивчук, Герой Украины, а также Ление Умерова, которую захватили россияне, когда она ехала к своему больному отцу. Домой вернули и часть Героев, защищавших «Азовсталь».

Как сообщил Министр Внутренних дел Украины Игорь Клименко, среди уволенных в общем количестве 21 Герой системы МВД. Среди них – 15 военнослужащих Национальной гвардии, из них 11 женщин; 4 офицера Госпогранслужбы, 2 офицера Нацполиции, бойцы КОРДа из Донецкой области.

Состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса, — сообщил Дмитрий Лубинец.

Работники Офиса Омбудсмана фиксируют состояние возвращенных из плена гражданских и военных.

Напомним, во время предварительного обмена из российского плена вернулись три Защитника с Днепропетровщины.

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