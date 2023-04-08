Состояние тяжелое: в больницу Днепра из Каменского доставили 14-летнего ребенка, который упал с высоты

В пятницу, 7 апреля, в одну из больниц Днепра доставили 14-летнего мальчика из Каменского в тяжелом состоянии. Его с большим количеством травм госпитализировали в реанимацию.

Как выяснилось, подросток залез на заброшенное здание в родном городе. Об этом сообщает Информатор.

Очевидно, оказавшись на высоте, ребёнок не удержал равновесие. Мальчик упал с высоты 7-8 метров. Сейчас ему спасают жизнь днепровские медики.

Все подробности выясняются.

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