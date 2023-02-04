Состоялся очередной обмен пленными: 116 украинских защитников вернулись домой

В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. В результате домой вернулось 116 украинских защитников.

Радостной новостью в своем Telegram-канале поделился глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других наших героев. 87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО. Восемь бойцов ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов», — прокомментировал Ермак.

Операция проходила в несколько этапов. В Россию в рамках обмена вернулись 63 оккупанта.

Часть из освобожденных бойцов ВСУ имеют серьезные ранения, болезни или ампутации.

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