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  • Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену

Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену

Сегодня 17:59
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В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.

Новости Днепра про Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену

На днях к стражам порядка обратились обеспокоенные горожане, которые рассказали, что их сосед-алкоголик оскорбляет свою семью. Люди слышали мужской крик и женский плач, доносившийся из квартиры рядом. Более того, звуки ссоры были слышны во всем подъезде дома по улице Даниила Нечая.

Полицейские приехали по вызову. Дверь квартиры им открыл 10-летний мальчик, выглядевший напуганным. Ребенок рассказал инспекторам патрульной полиции, что его отец пьет и постоянно бьет его, маму и 15-летнего брата.

Выслушав ребенка, правоохранители решили задержать 47-летнего мужчину, оскорблявшего своих детей и жену. Пострадавшие от рук домашнего тирана остались дома.

На мужчину составили протокол по ст. 173-2 — совершение насилия в семье КУоАП и временное запретительное предписание.

Как отметили патрульные, только за прошлую неделю они получили более 200 вызовов по поводу домашнего насилия.

Куда обратиться за помощью, если стать жертвой домашнего насилия?

  • на бесплатную национальную горячую линию по предотвращению и противодействию домашнему насилию 0 800 500 335 (со стационарных телефонов) или 116 123 (с мобильных);
  • на бесплатную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия 15-47 (круглосуточно);
  • на спецлинию 102 (полиция);
  • в чатбот МВД в мессенджере Telegram.

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