Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену

На днях к стражам порядка обратились обеспокоенные горожане, которые рассказали, что их сосед-алкоголик оскорбляет свою семью. Люди слышали мужской крик и женский плач, доносившийся из квартиры рядом. Более того, звуки ссоры были слышны во всем подъезде дома по улице Даниила Нечая.
Полицейские приехали по вызову. Дверь квартиры им открыл 10-летний мальчик, выглядевший напуганным. Ребенок рассказал инспекторам патрульной полиции, что его отец пьет и постоянно бьет его, маму и 15-летнего брата.
Выслушав ребенка, правоохранители решили задержать 47-летнего мужчину, оскорблявшего своих детей и жену. Пострадавшие от рук домашнего тирана остались дома.
На мужчину составили протокол по ст. 173-2 — совершение насилия в семье КУоАП и временное запретительное предписание.
Как отметили патрульные, только за прошлую неделю они получили более 200 вызовов по поводу домашнего насилия.
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