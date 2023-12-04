Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену

В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.

На днях к стражам порядка обратились обеспокоенные горожане, которые рассказали, что их сосед-алкоголик оскорбляет свою семью. Люди слышали мужской крик и женский плач, доносившийся из квартиры рядом. Более того, звуки ссоры были слышны во всем подъезде дома по улице Даниила Нечая.

Полицейские приехали по вызову. Дверь квартиры им открыл 10-летний мальчик, выглядевший напуганным. Ребенок рассказал инспекторам патрульной полиции, что его отец пьет и постоянно бьет его, маму и 15-летнего брата.

Выслушав ребенка, правоохранители решили задержать 47-летнего мужчину, оскорблявшего своих детей и жену. Пострадавшие от рук домашнего тирана остались дома.

На мужчину составили протокол по ст. 173-2 — совершение насилия в семье КУоАП и временное запретительное предписание.

Как отметили патрульные, только за прошлую неделю они получили более 200 вызовов по поводу домашнего насилия.

Куда обратиться за помощью, если стать жертвой домашнего насилия?

на бесплатную национальную горячую линию по предотвращению и противодействию домашнему насилию 0 800 500 335 (со стационарных телефонов) или 116 123 (с мобильных);

на бесплатную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия 15-47 (круглосуточно);

на спецлинию 102 (полиция);

в чатбот МВД в мессенджере Telegram.

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