Соседские войны в Днепре: украденные кусты продали на базаре, а затем высадили на соседней улице

Жители Днепра жалуются на соседей, которые вырыли кусты из двора и посадили у себя возле дома.

На проспекте Слобожанском разгорелись соседские войны из-за украденных кустов. По словам днепрянки Людмилы, в ночь на 17 июня кто-то выкопал саженцы, а уже на следующий день такие же растения появились на улице Батумской. Об этом конфликте горожанка рассказала в сообществе «Райончик».

Соседи утверждают, что приобрели саженцы на Озерке. По словам Людмилы, такие кусты нельзя купить на базаре, а нужно заказывать в специальном питомнике.

То есть либо саженцы действительно украли, а потом продали на рынке, либо их украли, но просто пересадили на соседней улице.

Мы вызвали полицию. Жители этого дома сказали полиция нам не поможет. Мы юридически должны доказать, что это кусты из Батумской. Потом нам предлагали просто вырвать у них наши кусты и посадить назад, — пишет Людмила.

В комментариях к сообщению пользователи поддержали автора. Днепряне говорят, что тоже неоднократно страдали от вандалов, воровавших растения из клумб вблизи домов.

Людмила утверждает, что кусты назад не забирали, потому что они слишком пострадали и не выживут, если их снова пересадить.

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