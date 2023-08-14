Соседские войны на Криворожье: мужчина палкой забил до смерти своего односельчанина

На Криворожье мужчина забил палкой до смерти своего соседа.

Убийство произошло вечером 12 августа в одном из поселков Криворожского района.

Как сообщили в полиции, между двумя соседями возник конфликт, который вскоре перерос в драку. Во время ссоры один из мужчин взял в руки палку и несколько раз ударил своего оппонента. В результате полученных травм 68-летний горожанин умер.

Впоследствии полицейские задержали 64-летнего мужчину, нанесшего своему соседу смертельные травмы. Ему объявили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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