Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы

Как установили полицейские, пациент медучреждения оставил спортивный велосипед возле входа, примкнув его цепочкой к металлическим перилам. Когда он вышел из больницы, то не нашел транспортное средство.
Об этом пишет ГУ НП в Днепропетровской области.
Мужчина обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что кражу совершил 27-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Он сорвал металлическую цепь с велосипеда и уехал.
Украденный транспорт изъяли и вернули 37-летнему владельцу.
5 апреля правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском задержали серийного вора.
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