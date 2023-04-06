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  • Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы

Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы

Сегодня 14:52
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В Покрове Никопольского района 27-летний мужчина украл велосипед возле больницы.

Новости Днепра про Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы

Как установили полицейские, пациент медучреждения оставил спортивный велосипед возле входа, примкнув его цепочкой к металлическим перилам. Когда он вышел из больницы, то не нашел транспортное средство.

Об этом пишет ГУ НП в Днепропетровской области.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что кражу совершил 27-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Он сорвал металлическую цепь с велосипеда и уехал.

Украденный транспорт изъяли и вернули 37-летнему владельцу.

5 апреля правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском задержали серийного вора.

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Новости Днепра про Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницыУкраїнська Новости Днепра про Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницыРусский

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