Сообщение поступило на почту: в Днепре снова «заминировали» одну из школ

Минеры продолжают "шутить".

В Днепре в четверг, 23 февраля, снова заминировали одну из школ.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что сообщение поступило на электронную почту УВК №70, что на улице Генерала Радиевского, 1.

По указанному адресу оперативно прибыли правоохранители. Они обследовали территорию учебного заведения и не обнаружили взрывных устройств. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

Напомним, в последнее время в Днепре часто что-то «минируют». Только за февраль поступали сообщения о «минировании» 13 школ, здания СБУ и т.д.

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