Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сообщение поступило на почту: в Днепре снова «заминировали» одну из школ

Сегодня 09:52
просмотров

Минеры продолжают "шутить".

Новости Днепра про Сообщение поступило на почту: в Днепре снова

В Днепре в четверг, 23 февраля, снова заминировали одну из школ.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что сообщение поступило на электронную почту УВК №70, что на улице Генерала Радиевского, 1.

По указанному адресу оперативно прибыли правоохранители. Они обследовали территорию учебного заведения и не обнаружили взрывных устройств. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

Напомним, в последнее время в Днепре часто что-то «минируют». Только за февраль поступали сообщения о «минировании» 13 школ, здания СБУ и т.д.

Читайте также:

Новости Днепра про Сообщение поступило на почту: в Днепре снова Українська Новости Днепра про Сообщение поступило на почту: в Днепре снова Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля

    По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство…

    Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)

    Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район…

    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны

    Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения…

    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

    В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном…

    Последние новости

    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля
    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля

    По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане теплом и водой.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)
    Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)

    Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны
    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны

    Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

    В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны
    Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

    Уже год длиться полномасштабная война в Украине, которую развязала рф, напав на нашу страну утром 24 февраля 2022 года. Журналисты dnepr.info решили вспомнить основные события, которые украинцы и жители Днепра пережили за эти 365 дней.

    Сегодня 08:16
    просмотров
    Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо
    Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо

    От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

    Сегодня 08:00
    1
    просмотров
    Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время
    Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время

    В Украине переводят часы дважды в год: осенью и весной. На это есть несколько причин: соответствие биологического времени календарному и экономии электроэнергии.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук
    В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук

    20 февраля во время выполнения боевого задания в 3 км западнее Краснопоповки Кременского района воин получил ранение несовместимое с жизнью.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Парад планет: днепряне могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию
    Парад планет: днепряне могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию

    В небе Днепра наблюдается редкое явление.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх