Сообщение поступило на почту: в Днепре снова «заминировали» одну из школ

В Днепре в четверг, 23 февраля, снова заминировали одну из школ.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Отмечается, что сообщение поступило на электронную почту УВК №70, что на улице Генерала Радиевского, 1.
По указанному адресу оперативно прибыли правоохранители. Они обследовали территорию учебного заведения и не обнаружили взрывных устройств. Сообщение о заминировании оказалось ложным.
Напомним, в последнее время в Днепре часто что-то «минируют». Только за февраль поступали сообщения о «минировании» 13 школ, здания СБУ и т.д.
Читайте также:
Автор:
По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство…
Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район…
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения…
В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном…
По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане теплом и водой.
Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.
В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Уже год длиться полномасштабная война в Украине, которую развязала рф, напав на нашу страну утром 24 февраля 2022 года. Журналисты dnepr.info решили вспомнить основные события, которые украинцы и жители Днепра пережили за эти 365 дней.
От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!
В Украине переводят часы дважды в год: осенью и весной. На это есть несколько причин: соответствие биологического времени календарному и экономии электроэнергии.
20 февраля во время выполнения боевого задания в 3 км западнее Краснопоповки Кременского района воин получил ранение несовместимое с жизнью.
Одевайтесь теплее, друзья!
В небе Днепра наблюдается редкое явление.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!