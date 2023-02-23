Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 23 февраля:

  • Если на Прохора морозная погода — жди теплый март.
  • Ясный месяц на небе предвещает грозовые дожди летом.
  • Если стая ворон села на макушки деревьев, то скоро выпадет много снега.
  • Лошадь ложится на землю — к потеплению и хорошему урожаю зерна.
  • Если сегодня началась метель — она продлится недолго.

Читайте также:

Новости Днепра про Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраляУкраїнська Новости Днепра про Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраляРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Весна близко: в Днепре прогнозируют потепление до +12 днем
    Новости Днепра
    Вчера 17:28
    Весна близко: в Днепре прогнозируют потепление до +12 днем

    Меньше чем через неделю наступит весна.

    Помощь в 2 млн грн: мэрия Днепра утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе
    Новости Днепра
    Вчера 14:27
    Помощь в 2 млн грн: мэрия Днепра утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе

    22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят…

    Что-то инопланетное: в ГСЧС показали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО)
    Новости Украины
    Вчера 11:54
    Что-то инопланетное: в ГСЧС показали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО)

    Такого у нас не увидишь.

    Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Прогноз погоды на 22 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Последние новости

    Мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине
    Мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине

    В Никополе 27-летний мужчина похищал имущество из помещений, подвергшихся разрушениям во время обстрелов. Его задержали после кражи двух стиральных машин из частного дома.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Захватчики трижды обстреляли две общины Никопольского района
    Захватчики трижды обстреляли две общины Никопольского района

    В течение дня российские войска трижды обстреляли две общины Никопольского района – Мировскую и Марганецкую.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского
    Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского

    Пятеро погибших защитников из Каменского посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    Влетел в столб и пытался скрыться: в Днепре задержали водителя Chevrolet
    Влетел в столб и пытался скрыться: в Днепре задержали водителя Chevrolet

    В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и пытался убежать от патрульных.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    Хорошие новости: пограничники отразили два штурма россиян под Бахмутом
    Хорошие новости: пограничники отразили два штурма россиян под Бахмутом

    Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Бойкот: Украина не поедет на чемпионат мира по боксу из-за участия россии
    Бойкот: Украина не поедет на чемпионат мира по боксу из-за участия россии

    Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Деньги и вещи: какие организации оказывают помощь переселенцам в Украинета и в Днепре
    Деньги и вещи: какие организации оказывают помощь переселенцам в Украинета и в Днепре

    В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним Героем
    Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним Героем

    Вечная слава!

    Вчера 18:32
    1
    просмотров
    Весна близко: в Днепре прогнозируют потепление до +12 днем
    Весна близко: в Днепре прогнозируют потепление до +12 днем

    Меньше чем через неделю наступит весна.

    Вчера 17:28
    0
    просмотров
    Как обменять лампы в отделении «Укрпочты»: есть ли очереди и что для этого нужно (ФОТОРЕПОРТАЖ)
    Как обменять лампы в отделении «Укрпочты»: есть ли очереди и что для этого нужно (ФОТОРЕПОРТАЖ)

    С конца января этого года жители Днепра могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Обмен происходит в рамках всеукраинской программы, главная цель которой – уменьшить нагрузку на энергосистему Украины. Массовая замена ламп позволит снизить потребление электрики по…

    Вчера 17:18
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх