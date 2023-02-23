Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Такого у нас не увидишь.

22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят…

Меньше чем через неделю наступит весна.

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