Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 23 февраля:
Читайте также:
Автор:
Меньше чем через неделю наступит весна.
22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят…
Такого у нас не увидишь.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Никополе 27-летний мужчина похищал имущество из помещений, подвергшихся разрушениям во время обстрелов. Его задержали после кражи двух стиральных машин из частного дома.
В течение дня российские войска трижды обстреляли две общины Никопольского района – Мировскую и Марганецкую.
Пятеро погибших защитников из Каменского посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени.
В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и пытался убежать от патрульных.
Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.
Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов.
В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.
Вечная слава!
Меньше чем через неделю наступит весна.
С конца января этого года жители Днепра могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Обмен происходит в рамках всеукраинской программы, главная цель которой – уменьшить нагрузку на энергосистему Украины. Массовая замена ламп позволит снизить потребление электрики по…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!