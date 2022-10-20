Солдат Национальной гвардии из Каменского погиб в Сумской области

В боях с российскими оккупантами в Сумской области погиб Владимир Серелега, солдат Национальной гвардии из Каменского.

Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов.

Будущий защитник Украины родился в мае 1978 года. Он получил образование в Днепропетровском филиале национальной академии Министерства внутренних дел Украины. До войны он работал в Днепре в Государственной налоговой инспекции.

В апреле присоединился к защитникам Украины от российских оккупантов. У него остались отец, жена и сестра.

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