Сохранились с советских времен: в вузе Днепра заметили старые уникальные фрески

На месте, где раньше находилась Новая военная церковь Екатеринослава, заметили сохранившиеся до сих пор фрески.
Уникальными фото поделился местный фотограф Виталий Пискун в социальной сети.
Эти уникальные фотографии я сделал когда мы снимали внутри. Благодарим руководство университета Науки и Технологий. Такое название сегодня у бывшего ДИСИ и бывшей ПГАиС, — рассказал Виталий.
На рисунках, кроме Девы Марии, Иисуса Христа и православных пророков, художники изобразили животных и птиц.
Свою историю эти фрески берут из далекого 1912, когда на месте нынешнего спортивного комплекса была освящена Новая военная церковь. К сожалению, советский режим закрыл храм, а уже в 1930-х годах здание было разрушено.
На этом месте впоследствии была построена школа. Сейчас там ремонтируют спортивный комплекс Государственного университета Науки и Технологий.
Напомним, ранее мы писали, что еще две редкие каменные бабы «эвакуировались» в Днепр из зоны боевых действий.
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