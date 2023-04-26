Сегодня Никополь прощается с бойцом танковой бригады Александром Павлышиным

Это произошло 14 апреля. Защитнику было 42 года.
Об этом сообщают в телеграмм-канале Никопольского городского совета. Отмечается, что прощание состоится в среду, 26 апреля.
Александр Павлишин родился 22 ноября 1980 года. Нововоронцовская поселковая военная администрация пишет, что Герой родом из села Крещеновка Херсонской области. Он защищал страну с 2014 года. Воин награжден орденом «За мужество» третьей степени.
«24.02.22 он, не колеблясь, сразу пошел в военкомат. До ноября 2022 года был в составе 22 батальона 92 бригады командиром отделения, и одним из освобождавших Харьковщину героев. С ноября перевелся в 17 танковую бригаду — в декабре выходил в бой командиром отделения под Соледаром и в январе командиром отделения под Бахмутом — всегда возвращал своих ребят живыми», — говорится в публикации.
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