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Сегодня Никополь прощается с бойцом танковой бригады Александром Павлышиным

Сегодня 06:45
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На фронте погиб младший сержант 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка Александр Иванович Павлишин.

Новости Днепра про Сегодня Никополь прощается с бойцом танковой бригады Александром Павлышиным

Это произошло 14 апреля. Защитнику было 42 года.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Никопольского городского совета. Отмечается, что прощание состоится в среду, 26 апреля.

Александр Павлишин родился 22 ноября 1980 года. Нововоронцовская поселковая военная администрация пишет, что Герой родом из села Крещеновка Херсонской области. Он защищал страну с 2014 года. Воин награжден орденом «За мужество» третьей степени.

«24.02.22 он, не колеблясь, сразу пошел в военкомат. До ноября 2022 года был в составе 22 батальона 92 бригады командиром отделения, и одним из освобождавших Харьковщину героев. С ноября перевелся в 17 танковую бригаду — в декабре выходил в бой командиром отделения под Соледаром и в январе командиром отделения под Бахмутом — всегда возвращал своих ребят живыми», — говорится в публикации.

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