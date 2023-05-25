Согласился добровольно: предателя из Днепропетровщины будут судить за сотрудничество с врагом

В ходе полномасштабного вторжения армии РФ в Украину водитель одного из частных предприятий Днепропетровщины добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником главного управления генштаба России.

От российского куратора мужчина получал задание собирать и передавать через мессенджер Telegram точные координаты радиолокационных станций и блокпостов Сил ТРО ВСУ на территории Днепропетровской области. Так он помогал врагу в проведении взрывной деятельности против Украины.

Российский агент с помощью Google Maps сообщал врагу точное расположение объектов критической инфраструктуры, в том числе тяговых и электроподстанций.

Вражеского информатора задержали в январе 2023 во время выполнения очередного задания представителя государства-агрессора. У него изъяли мобильный с поличным.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения государственной измены в условиях военного положения – ч. 2 ст. 111 УКУ.

Сейчас предатель под стражей ему грозит наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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