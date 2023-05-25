Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Согласился добровольно: предателя из Днепропетровщины будут судить за сотрудничество с врагом

Согласился добровольно: предателя из Днепропетровщины будут судить за сотрудничество с врагом

Сегодня 19:45
просмотров

В ходе полномасштабного вторжения армии РФ в Украину водитель одного из частных предприятий Днепропетровщины добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником главного управления генштаба России.

Новости Днепра про Согласился добровольно: предателя из Днепропетровщины будут судить за сотрудничество с врагом

От российского куратора мужчина получал задание собирать и передавать через мессенджер Telegram точные координаты радиолокационных станций и блокпостов Сил ТРО ВСУ на территории Днепропетровской области. Так он помогал врагу в проведении взрывной деятельности против Украины.
 
Российский агент с помощью Google Maps сообщал врагу точное расположение объектов критической инфраструктуры, в том числе тяговых и электроподстанций.
 
Вражеского информатора задержали в январе 2023 во время выполнения очередного задания представителя государства-агрессора. У него изъяли мобильный с поличным.
 
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения государственной измены в условиях военного положения – ч. 2 ст. 111 УКУ.
 
Сейчас предатель под стражей ему грозит наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Новости Днепра про Согласился добровольно: предателя из Днепропетровщины будут судить за сотрудничество с врагомУкраїнська Новости Днепра про Согласился добровольно: предателя из Днепропетровщины будут судить за сотрудничество с врагомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг применил иранские ударные БПЛА «Shahed-136/131»: ситуация на фронте сегодня
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Враг применил иранские ударные БПЛА «Shahed-136/131»: ситуация на фронте сегодня

    Армия РФ сосредоточилась на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

    Стало известно, сколько стоят билеты на поезд «Интерсити+» из Киева в Днепр
    Новости Днепра
    Сегодня 18:48
    Стало известно, сколько стоят билеты на поезд «Интерсити+» из Киева в Днепр

    С 10 июня "Укрзалізниця" возвращает скоростной поезд "Интерсити+", курсирующий по…

    В Кривом Роге опрокинулась фура: пострадал водитель
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Кривом Роге опрокинулась фура: пострадал водитель

    Сегодня, 25 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога произошло дорожно-транспортное…

    В Днепре «депушкинизировали» историческую достопримечательность в центре города
    Новости Днепра
    Сегодня 17:46
    В Днепре «депушкинизировали» историческую достопримечательность в центре города

    В Днепре избавляются от Пушкина.

    Последние новости

    Враг применил иранские ударные БПЛА «Shahed-136/131»: ситуация на фронте сегодня
    Враг применил иранские ударные БПЛА «Shahed-136/131»: ситуация на фронте сегодня

    Армия РФ сосредоточилась на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Стало известно, сколько стоят билеты на поезд «Интерсити+» из Киева в Днепр
    Стало известно, сколько стоят билеты на поезд «Интерсити+» из Киева в Днепр

    С 10 июня "Укрзалізниця" возвращает скоростной поезд "Интерсити+", курсирующий по маршруту Киев – Днепр – Запорожье.

    Сегодня 18:48
    0
    просмотров
    В Кривом Роге опрокинулась фура: пострадал водитель
    В Кривом Роге опрокинулась фура: пострадал водитель

    Сегодня, 25 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога произошло дорожно-транспортное происшествие. Перевернулась фура.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его
    В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его

    Сегодня в Фейсбуке сразу несколько работников областного онкодиспансера пожаловались на руководства заведения.

    Сегодня 18:31
    1
    просмотров
    Армения и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, – Пашинян
    Армения и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, – Пашинян

    Армения и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, что может проложить путь к мирному соглашению между странами.

    Сегодня 17:50
    0
    просмотров
    В Днепре «депушкинизировали» историческую достопримечательность в центре города
    В Днепре «депушкинизировали» историческую достопримечательность в центре города

    В Днепре избавляются от Пушкина.

    Сегодня 17:46
    просмотров
    Как выглядит «тоннель любви» в Днепре: промзона с диким виноградом (ФОТО)
    Как выглядит «тоннель любви» в Днепре: промзона с диким виноградом (ФОТО)

    С каждым годом в Днепре появляется все больше новых ЖК и торговых центров, но в городе еще остались места удаленные от шума автомобилей и напоминающие густой лес, где так и хочется прогуляться и сделать несколько красивых фото.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    Завладел четырьмя миллионами бюджетных средств: будут судить мэра Апостолового на Днепропетровщине
    Завладел четырьмя миллионами бюджетных средств: будут судить мэра Апостолового на Днепропетровщине

    Городского голову города Апостолово на Днепропетровщине будут судить.

    Сегодня 17:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Донецком шоссе мотоциклистка сбила женщину (ВИДЕО)
    В Днепре на Донецком шоссе мотоциклистка сбила женщину (ВИДЕО)

    Вчера, 24 мая, на Донецком шоссе произошла авария.

    Сегодня 16:59
    1
    просмотров
    Привязали веревкой к дереву и бросили: в Днепре ищут хозяев забытого лабрадора
    Привязали веревкой к дереву и бросили: в Днепре ищут хозяев забытого лабрадора

    В Днепре ищут владельцев собаки, которую нашли привязанной к дереву в лесополосе.

    Сегодня 16:18
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх