Соединит Днепр с курортами запада: «Укрзализныця» подготовила изменения на курортный сезон

Сообщается, что в новом графике железнодорожники предусмотрели два новых рейса:
Кроме того, еще 2 поезда из нового графика изменят свой маршрут следования для новых сообщений:
К тому же в новом графике четырем поездам УЗ продлили маршрут следования:
Также отмечается, что «Укрзализныця» уменьшает время на пути следования для более 35 поездов, в частности, №3/4 Запорожье — Ужгород, №15/16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород, №29/30 Киев — Ужгород, №749/750 — Чоп, Ужгород, №779/780 — Сумы, №790/789-792/791 — Кропивницкий/Кременчуг и другим.
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