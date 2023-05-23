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  • Соединит Днепр с курортами запада: «Укрзализныця» подготовила изменения на курортный сезон

Соединит Днепр с курортами запада: «Укрзализныця» подготовила изменения на курортный сезон

Сегодня 19:15
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"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предусматривает появление двух новых рейсов.

Новости Днепра про Соединит Днепр с курортами запада:

Сообщается, что в новом графике железнодорожники предусмотрели два новых рейса:

  • Поезд №40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в семи областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья — от Славско до Берегово;
  • Поезд №148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям области удобно планировать свой отдых у моря.

Кроме того, еще 2 поезда из нового графика изменят свой маршрут следования для новых сообщений:

  • №13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный), что даст жителям Подолья и Тернопольской области удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;
  • №234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград, давая его жителям сообщения с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

К тому же в новом графике четырем поездам УЗ продлили маршрут следования:

  • №43/44 «Стефания Экспресс» Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск теперь под фирменную музыку будет направляться в Черкассы, давая жителям области новое удобное сообщение с Прикарпатье;
  • №105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально направляться в и со станции Сумы, что позволит жителям добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;
  • №63/64 Харьков — Киев — Харьков опционально по новому графику сможет курсировать до Львова;
  • №53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье.

Также отмечается, что «Укрзализныця» уменьшает время на пути следования для более 35 поездов, в частности, №3/4 Запорожье — Ужгород, №15/16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород, №29/30 Киев — Ужгород, №749/750 — Чоп, Ужгород, №779/780 — Сумы, №790/789-792/791 — Кропивницкий/Кременчуг и другим.

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