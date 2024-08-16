Собакам, которых нашли обессиленными от голода в Кривом Роге, ищут хозяев

Животные уже поправляются. Щенок стал активным, игривым и набирает вес. Вместе с матерью еще находятся в клинике. Им начали искать семью.
Об этом сообщили на странице Instagram местного волонтерского центра помощи животным.
Собаку зовут Амалия. Ей чуть больше года. Она умна и послушна. Желательно, чтобы ее забрали в семью вместе с щенком. Они не большого размера и доверяют людям.
«Страшный месяц страданий позади. Малыш стал активным и очень игривым. Пока они с мамочкой продолжают находиться в клинике, мы ищем им семью”, — сообщили зооволонтеры.
Желающие взять животных в семью могут прийти в центр и познакомиться с ними.
Напомним, истощенных от голода животных нашли в одной из арендованных квартир Кривого Рога. Владелец сдавал квартиру парню, который месяц не выходил на связь. Когда хозяин приехал, то внутри нашел собаку и щенка. На обнародованном видео показали собаку, которая похудела настолько, что уже походила на скелет, и вероятно ее ребенка, который уже находился на грани полусмерти – не издает звуков и не двигается, тяжело дышит.
По словам приехавших на место волонтеров, квартира была в очень заброшенном состоянии. Оказалось, что животные целый месяц просидели закрытые, в темноте, без еды и воды. Можно сказать, что они чудом остались в живых.
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