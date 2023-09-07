Собака укусила за голову 6-летнюю девочку в Кривом Роге

5 сентября, в Кривом Роге ребенка покусала домашняя собака. Как рассказала медик Криворожской станции ЭМД Мария, бригада выехала к 6-летней девочке, которая нуждалась в помощи врачей после нападения овчарки.
Ребенок был дома, когда на него набросилась немецкая овчарка, укусившая девочку за голову, туловище и плечо. У пострадавшей глубокие укушенные раны волосистой части головы, задней поверхности грудной клетки и левого плеча.
Медики обработали раны, обезболили ребенка и госпитализировали в профильное детское отделение Криворожской больницы.
Ранее домашняя собака напала на 12-летнего мальчика, который играл с мячом во дворе. Когда мяч оказался возле будки с псом на палку, животное набросилось на ребенка и укусило его за ногу.
Как оказалось, собака не имела никаких прививок. Мальчик после оказанной медицинской помощи был госпитализирован в профильное детское отделение Криворожской больницы с укушенной раной голени. Теперь с ним все хорошо.
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