Собака укусила за голову 6-летнюю девочку в Кривом Роге

В Кривом Роге собаки нападают на детей.

5 сентября, в Кривом Роге ребенка покусала домашняя собака. Как рассказала медик Криворожской станции ЭМД Мария, бригада выехала к 6-летней девочке, которая нуждалась в помощи врачей после нападения овчарки.

Ребенок был дома, когда на него набросилась немецкая овчарка, укусившая девочку за голову, туловище и плечо. У пострадавшей глубокие укушенные раны волосистой части головы, задней поверхности грудной клетки и левого плеча.

Медики обработали раны, обезболили ребенка и госпитализировали в профильное детское отделение Криворожской больницы.

Ранее домашняя собака напала на 12-летнего мальчика, который играл с мячом во дворе. Когда мяч оказался возле будки с псом на палку, животное набросилось на ребенка и укусило его за ногу.

Как оказалось, собака не имела никаких прививок. Мальчик после оказанной медицинской помощи был госпитализирован в профильное детское отделение Криворожской больницы с укушенной раной голени. Теперь с ним все хорошо.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге женщину переехал трамвай.

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