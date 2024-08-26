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Со светло-серыми графиками: как в Днепре будут отключать свет 27 августа

Сегодня 21:47
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В Днепре все сутки будут отключать свет по графику.

Новости Днепра про Со светло-серыми графиками: как в Днепре будут отключать свет 27 августа

В ДТЭК обнародовали графики отключений для жителей Днепра и области.

Предварительно, по информации от Укрэнерго завтра, 27 августа, будут действовать следующие графики:

00:00 — 06:00 три очереди
06:00 — 11:00 четыре очереди
11:00 – 15:00 три очереди
15:00 – 21:00 четыре очереди
21:00 – 00:00 три очереди

Есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков, сообщили в ДТЭК.

ЦЭК пока не сообщал о графиках, но отключения будут.

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