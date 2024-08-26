Со светло-серыми графиками: как в Днепре будут отключать свет 27 августа

В Днепре все сутки будут отключать свет по графику.

В ДТЭК обнародовали графики отключений для жителей Днепра и области.

Предварительно, по информации от Укрэнерго завтра, 27 августа, будут действовать следующие графики:

00:00 — 06:00 три очереди

06:00 — 11:00 четыре очереди

11:00 – 15:00 три очереди

15:00 – 21:00 четыре очереди

21:00 – 00:00 три очереди

Есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков, сообщили в ДТЭК.

ЦЭК пока не сообщал о графиках, но отключения будут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: