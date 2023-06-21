Со дна Каховского водохранилища появился легендарный остров, где в 17 веке стояли турецкие крепости

Каховское водохранилище понемногу превращается в пустыню. Со дна выныривают старые острова и исторические места, которые более полувека назад затопило водой.
Со дна водохранилища показался остров Тавань, где в 17 веке стояли турецкие крепости. Детальнее об острове рассказал Виталий Трубников, который заметил на спутниковых снимках историческую Таванскую переправу.
Об острове известно мало, но когда-то здесь проходила одна из важнейших переправ через Днепр – Таванская. Первые упоминания о ней датируются временами Золотой Орды. Располагается остров между современными городами Бериславом и Каховкой.
Здесь находилась Таванская переправа, которую защищали турки от казаков.
Все началось в 15 веке, когда Великий князь литовский Витовт основал на месте современного Берислава собственную крепость и таможню, которую в его честь называли «Витовтовой таможней». Позже эти территории отошли Крымскому ханству, которое являлось вассалом Османской империи.
Для защиты переправы, за которую постоянно сражались турки, казаки и нехристианские жители степи, османы построили четыре крепости. Мустридкермен и Мубараккермен, расположенные на острове, и Кизикермен и Асланкермен – районы современных Берислава и Каховки.
Таванскую переправу считали лучшей из других пяти, которые были на Днепре. Ее использовали до 1950 года, когда окончательно затопили при строительстве ГЭС.
Остров Тавань на протяжении нескольких столетий был неотъемлемой частью Юга. Однако это легендарное место захоронили под водой советские чиновники.
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