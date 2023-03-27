Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Сносят бульдозерами»: историки обеспокоены раскопками древнего кургана вблизи Днепра (ФОТО)

«Сносят бульдозерами»: историки обеспокоены раскопками древнего кургана вблизи Днепра (ФОТО)

Сегодня 15:01
просмотров

Вблизи Подгородного начались раскопки древнего кургана.

Новости Днепра про

Об этом сообщил известный историк и краевед Виктор Векленко.

По его словам, недавно на территории кургана «Белихова могила» начались раскопки. Как отметил краевед, это археологическая достопримечательность II-го тысячелетия до нашей эры. Она возвышается на берегу реки Самара вблизи местной базы отдыха.

Курган нагло сносят под эгидой так называемой «Охранной археологической службы» ИА НАН Украины, – отмечает историк.

Виктор Векленко утверждает, что никаких неотложных потребностей для раскопки этого кургана пока нет.

По собственному опыту скажу – не может бульдозер тупо сносить курганную насыпь без присутствия археологов. Но здесь что-то не так. Археологов не видно, – пишет Виктор Векленко.

Краеведы бьют тревогу и переживают за судьбу кургана, потому что цель раскопок им неизвестна, а любые манипуляции с древней достопримечательностью могут ей повредить.

Вот так выглядит территория кургана сейчас:

Новости Днепра про

Вот такая табличка стоит вблизи территории кургана:

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн
    Новости Днепра
    Сегодня 14:23
    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн

    В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных…

    В Днепре появится новая парковая зона
    Новости Днепра
    Сегодня 13:56
    В Днепре появится новая парковая зона

    В Днепре наводят порядок в отдаленном районе города.

    В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:07
    В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)

    В Днепре решили не ждать открытия Mcdonalds и открыли свой…

    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 12:47
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину

    Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла…

    Последние новости

    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн
    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн

    В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных торговых сетях. Можно брать на вес – так дешевле, но есть и упакованная на 250 и 500 грамм – так выходит дороже.

    Сегодня 14:23
    просмотров
    В Днепре появится новая парковая зона
    В Днепре появится новая парковая зона

    В Днепре наводят порядок в отдаленном районе города.

    Сегодня 13:56
    просмотров
    Поссорились: в Кривом Роге женщина напала на сожителя с кухонным ножом
    Поссорились: в Кривом Роге женщина напала на сожителя с кухонным ножом

    Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)
    В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)

    В Днепре решили не ждать открытия Mcdonalds и открыли свой "Мак".

    Сегодня 13:07
    просмотров
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину

    Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла авария.

    Сегодня 12:47
    2
    просмотров
    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять
    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

    Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так бумага не выцветет, не порвется и не помнется, то есть всегда будет выглядеть хорошо, а буквы, цифры и печати на ней будут четкие и понятные. Но не каждая структура примет…

    Сегодня 12:33
    просмотров
    Зеленского просят запретить TikTok в Украине
    Зеленского просят запретить TikTok в Украине

    В Украине просят запретить ТикТок.

    Сегодня 12:14
    просмотров
    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом
    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

    На днях в общественном транспорте Кривого Рога разразился новый скандал.

    Сегодня 11:56
    1
    просмотров
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем

    В Киевской области задержали женщину, которая отравила своего бывшего.

    Сегодня 11:26
    просмотров
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода

    В Днепре ухудшится погода.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх