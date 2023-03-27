«Сносят бульдозерами»: историки обеспокоены раскопками древнего кургана вблизи Днепра (ФОТО)

Об этом сообщил известный историк и краевед Виктор Векленко.
По его словам, недавно на территории кургана «Белихова могила» начались раскопки. Как отметил краевед, это археологическая достопримечательность II-го тысячелетия до нашей эры. Она возвышается на берегу реки Самара вблизи местной базы отдыха.
Курган нагло сносят под эгидой так называемой «Охранной археологической службы» ИА НАН Украины, – отмечает историк.
Виктор Векленко утверждает, что никаких неотложных потребностей для раскопки этого кургана пока нет.
По собственному опыту скажу – не может бульдозер тупо сносить курганную насыпь без присутствия археологов. Но здесь что-то не так. Археологов не видно, – пишет Виктор Векленко.
Краеведы бьют тревогу и переживают за судьбу кургана, потому что цель раскопок им неизвестна, а любые манипуляции с древней достопримечательностью могут ей повредить.
Вот так выглядит территория кургана сейчас:
Вот такая табличка стоит вблизи территории кургана:
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