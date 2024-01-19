Сегодня, 19 января, в Кривом Роге на улице Трамвайной в пятиэтажке прогремел взрыв – предварительно, в квартире на втором этаже.
Об этом сообщает местное издание “СВОИ. Кривой Рог”.
В результате пострадал мужчина с инвалидностью. Его с ожогами госпитализировали в больницу.
Кроме того, от взрыва снесло стену между квартирами. В соседних квартирах выбило стекла.
На месте работают спасатели, правоохранители, медики и газовая служба. Причину взрыва выясняют.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску.
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