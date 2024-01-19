Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший - Днепр Инфо
Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший
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Сегодня 15:53

На месте работают спасатели, правоохранители, медики и газовая служба.

Новости Днепра про Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший

Сегодня, 19 января, в Кривом Роге на улице Трамвайной в пятиэтажке прогремел взрыв – предварительно, в квартире на втором этаже.

Об этом сообщает местное издание “СВОИ. Кривой Рог”.

В результате пострадал мужчина с инвалидностью. Его с ожогами госпитализировали в больницу.

Кроме того, от взрыва снесло стену между квартирами. В соседних квартирах выбило стекла.

Новости Днепра про Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший

На месте работают спасатели, правоохранители, медики и газовая служба. Причину взрыва выясняют.

Новости Днепра про Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший

Новости Днепра про Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший

Новости Днепра про Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску.

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Новости Днепра про Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавшийУкраїнська Новости Днепра про Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавшийРусский

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