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  • Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пункты

Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пункты

Сегодня 14:27
просмотров

В Одессе сегодня настоящий снежный апокалипсис.

Новости Днепра про Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пункты

Сегодня в Одесской области только к 11 часам утра поступило 48 сообщений о ДТП, из-за снегопада.

На обочине застрял в сугробе автобус, в ловушке оказались 48 человек. Всех уже эвакуировали.

На трассе М15 Одесса – Рени запретили движение для всех видов транспорта.

Более 100 населенных пунктов остаются без света.

В Днепре сегодня также бурлит ненастье, спасатели призывают людей не оставлять авто на обочине и соблюдать правила безопасности.

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Новости Днепра про Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пунктыУкраїнська Новости Днепра про Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пунктыРусский

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