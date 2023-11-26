Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пункты

Сегодня в Одесской области только к 11 часам утра поступило 48 сообщений о ДТП, из-за снегопада.
На обочине застрял в сугробе автобус, в ловушке оказались 48 человек. Всех уже эвакуировали.
На трассе М15 Одесса – Рени запретили движение для всех видов транспорта.
Более 100 населенных пунктов остаются без света.
В Днепре сегодня также бурлит ненастье, спасатели призывают людей не оставлять авто на обочине и соблюдать правила безопасности.
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