Снайпер выстрелил в голову: в Днепре спасают тяжелораненого воина

Историю бойца рассказали в Департаменте здравоохранения ДМР.
Свое ранение военный получил во время наступательных действий по одному из направлений. Во время упорной борьбы вражеская пуля снайпера прострелила голову мужчине. По стечению обстоятельств, в то же время рядом с бойцом разорвалась мина.
Алексей (имя изменено) доставлен в Днепр в очень тяжелом состоянии. В голове мужчины застряла пуля.
Как отметили врачи, времени для принятия решений у них было мало. Сверхсложная операция длилась несколько часов, и до последнего хирурги точно не знали, смогут ли спасти жизнь бойцу.
Сложная операция длилась несколько часов, никто не мог предположить, чем все закончится… Но сильный дух Защитника и профессиональная работа врачей сделали свое дело. Операция прошла успешно и пулю вытащили, – рассказали в Департаменте здравоохранения ДМР.
Пока состояние бойца стабилизировали и медики прогнозируют, что все будет хорошо.
Читайте также:
Автор:
Недавно в Днепре из-под поверхности воды «вынурнул» один из старых…
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.
Отопительный сезон в Днепре стартовал с начала ноября. Но тепло…
Атаку на логистическое предприятие в Днепре россияне назвали уничтожением склада…
Учасниця "Холостяка-12" родом із Дніпра Роксолана приголомшила схожістю на акторку Ванессу Параді, екс-дружину Джоні Деппа.
Недавно в Днепре из-под поверхности воды «вынурнул» один из старых островов под названием «Остров Ад». Случилось это потому что уровень воды в реке стал меньше. Еще в начале прошлого века между правым и левым берегом нашего города было много таких…
Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.
Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос, будет ли дополнительный призыв.
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.
В Донецкой области погиб боец из Днепропетровщины.
Сегодня 9 ноября, в автомобиле, стоявшем на АЗС в Павлограде увидели котика.
Отопительный сезон в Днепре стартовал с начала ноября. Но тепло пока что получили не все жильцы города. В некоторых случаях причина может крыться в самом доме. А точнее –в «закрытых» стояках отопления. Часто краны, «пускающие» тепло в дом находятся в…
Атаку на логистическое предприятие в Днепре россияне назвали уничтожением склада с боеприпасами к хаймарсам.
Будьте осторожны!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!