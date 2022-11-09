Снайпер выстрелил в голову: в Днепре спасают тяжелораненого воина

В Днепре спасли бойца, в голове которого застряла пуля.

Историю бойца рассказали в Департаменте здравоохранения ДМР.

Свое ранение военный получил во время наступательных действий по одному из направлений. Во время упорной борьбы вражеская пуля снайпера прострелила голову мужчине. По стечению обстоятельств, в то же время рядом с бойцом разорвалась мина.

Алексей (имя изменено) доставлен в Днепр в очень тяжелом состоянии. В голове мужчины застряла пуля.

Как отметили врачи, времени для принятия решений у них было мало. Сверхсложная операция длилась несколько часов, и до последнего хирурги точно не знали, смогут ли спасти жизнь бойцу.

Сложная операция длилась несколько часов, никто не мог предположить, чем все закончится… Но сильный дух Защитника и профессиональная работа врачей сделали свое дело. Операция прошла успешно и пулю вытащили, – рассказали в Департаменте здравоохранения ДМР.

Пока состояние бойца стабилизировали и медики прогнозируют, что все будет хорошо.

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