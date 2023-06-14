Снабжение водой и светом: ситуация в Днепре на вечер 14 июня

Обесточение или аварии на повышающих и насосно-фильтровальных станциях отсутствуют.

Коммунальщики продолжают работать на ул. Корсакова, 35, прекращено водоснабжение на следующих улицах:

Корсакова,

Тернопольская,

Капитально,

Мильмана.

Также продолжаются работы на внутридомовых сетях, по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение на просп. Петра Калнышевского, 36.

Бригады КП «Днепропроводоканал» уже выполнили работы на ж/м Краснополье ул. Окружная, 18, возобновлена ​​подача воды по всей улице.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК завтра, 15 июня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Титовая: 2, 2А, 6;

просп. О. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145.

В случае возникновения любых проблемных ситуаций в коммунальной сфере города, они будут сразу ликвидированы. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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